Tokyo Game Show: Resident Evil 2 e Sekiro tra i vincitori dei Future Division Awards

Com'è ormai consuetudine, al termine del Tokyo Game Show la Japanese Computer Entertainment Software Association ha assegnato i Japan Game Awards - Future Division, premio riservato ai titoli più promettenti mostrati alla fiera e in arrivo nel prossimo futuro.

Le scelte sono state effettuate tenendo conto dei voti dei visitatori raccolti duranti i giorni della fiera. Ecco tutti i vincitori, disposti in ordine alfabetico:

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4, Xbox One e PC)

(PS4, Xbox One e PC) Call of Duty: Black Ops 4 (PS4, Xbox One e PC)

(PS4, Xbox One e PC) Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One e PC)

(PS4, Xbox One e PC) Dragon Quest Builders 2 (PS4, Nintendo Switch)

(PS4, Nintendo Switch) God Eater 3 (PS4, PC)

(PS4, PC) Jump Force (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) Kingdom Hearts 3 (PS4, Xbox One)

(PS4, Xbox One) Mega Man 11 (PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch)

(PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch) Project Judge (PS4)

(PS4) Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) Sekiro: Shadow Die Twice (PS4, Xbox One, PC)

Cosa ne pensate? Quali sono, secondo voi, i giochi più promettenti? Sono davvero innumerevoli le informazioni arrivate in questi giorni dal Tokyo Game Show 2018, la principale fiera videoludica giapponese. Kingdom Hearts 3 si è mostrato in un trailer dedicato a Big Hero 6, mentre Capcom ha pubblicato nuovi trailer di Resident Evil 2 Remake (con Claire, Leon, Ada e Sherry) e Devil May Cry 5 (incentrato su Dante). Quest'ultimo, come abbiamo scoperto stamane, includerà le microtransazioni. Sekiro: Shadows Die Twice si è invece mostrato in un nuovo video gameplay ricco di combattimenti ed esplorazione.