Tokyo Games Show 2020: seguilo con Everyeye dal 24 al 27 settembre

Il Tokyo Games Show, una delle fiere più importanti dell'anno, sta per aprire i battenti. Come tutte quelle che l'hanno preceduta in questo difficile 2020, sarà in formato digitale, ma ciò non significa che mancheranno le sorprese.

Dal 24 al 27 settembre sono attesi una moltitudine di panel dei principali publisher in circolazione, pronti a svelare tante novità con un occhio di riguardo per il mercato nipponico. La nostra redazione, ovviamente, non si farà trovare impreparata ad un evento di tale portata, ed è lieta di annunciare una lunga serie di dirette che vi terranno compagnia da domani fino a domenica sul canale Twitch di Everyeye. Pronti? Segnate sul calendario!

Giovedì 24 settembre

Ore 14:00 - Evento Xbox

Ore 15:00 - Evento Square Enix con novità su NieR Automata

Venerdì 25 settembre

Ore 15:00 - Evento Capcom Resident Evil Village

Sabato 26 settembre

Ore 15:00 - Evento Koei Tecmo Hyrule Warriors L'Era della Calamità

Domenica 27 settembre

Ore 10:00 - Evento Bandai Namco SAO e Scarlet Nexus

Ore 14:00 - Evento Capcom con Resident Evil Village e Devil May Cry Special Edition

In vista dei prossimi giorni, vi invitiamo ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con gli altri spettatori e la redazione, e ad attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare agli appuntamenti. Vi aspettiamo numerosi!