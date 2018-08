Tokyo Ghoul Re Birth arriverà in Occidente durante l'autunno

Bandai Namco Entertainment ha annunciato che Tokyo Ghoul Re Birth, gioco mobile basato sulla popolare serie anime dark fantasy. Scaricabile gratuitamente per dispositivi iOS e Android da questo autunno, Tokyo Ghoul Re Birth dà ai giocatori la possibilità di combattere nella guerra tra ghoul e umani dove e quando si vuole.

Gli utenti Android possono pre-registrarsi su Google Play per ricevere una notifica quando il gioco sarà scaricabile. In Tokyo Ghoul Re Birth, i fan potranno combattere accanto a Haise Sasaki e Quinx della serie più recente di Tokyo Ghoul, oltre a celebri personaggi come Ken Kaneki, Kisho Arima e molti altri delle prime due stagioni. Tutti i giocatori che accedono al gioco riceveranno in omaggio Kaneki e Sasaki come personaggi giocabili. Oltre al bonus di accesso iniziale, Tokyo Ghoul Re Birth include una vasta gamma di caratteristiche, tra cui:

Una grafica multi-dimensionale

una combinazione di illustrazioni 2D e una dinamica grafica 3D ridefinisce le epiche battaglie della serie, che includono anche un doppiaggio completo e i ritratti dei personaggi durante le sequenze di animazione delle abilità.

Un roster di oltre 100 personaggi

i giocatori possono creare squadre di 6 membri scegliendo fra oltre 100 dei loro personaggi preferiti di Tokyo Ghoul. Le abilità e le posizioni in battaglia dei membri della squadra possono essere assegnate liberamente, offrendo un numero apparentemente illimitato di modi per attaccare strategicamente i nemici.

Un sistema di livelli molto profondo

Sfrutta vari materiali per potenziare i tuoi personaggi e rinforzare le loro armi quinque e kagune, sbloccando abilità speciali in grado di influenzare l’esito delle battaglie.

Conquiste stagionali

Ogni stagione, i giocatori vengono divisi automaticamente in ghoul e umani, che si affronteranno per il controllo di Tokyo in una serie di battaglie e missioni.

Imboscate PvP

Ottieni ricompense in base alla posizione ottenute in alcune decisive battaglie PvP.

Raid di purificazione

Unisci le forze con i membri della tua stessa specie per eliminare i potenti Investigatori speciali e Ghoul di classe SS in alcuni intensi raid.