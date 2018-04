Tokyo Ghoul:re, Fairy Tail, ONE PIECE: migliori news e articoli anime di ieri

Vediamo cosa ci propone il meglio di animeye di ieri (4 aprile 2018) nell'apposita sezione su Everyeye.it. Tra Tokyo Ghoul:re, i nuovi progetti dall'autore di Fairy Tail e le novità su ONE PIECE, ce ne è per tutti i gusti.

Tokyo Ghoul:re ha esordito da pochi giorni in tutto il mondo grazie alla messa in onda sulle TV giapponesi e alla diffusione in simulcast su servizi streaming come VVVVID: per l'occasione, vi abbiamo mostrato il trailer dell'episodio 2, che potrete guardare sottotitolato in italiano martedì 10 aprile a partire dalle 18:00 su VVVVID.it.

Per quanto riguarda Fairy Tail, invece, in attesa di capire quali sono i nuovi progetti del suo creatore Hiro Mashima, il mangaka continua a pubblicare sulle proprie pagine social degli sketch dei protagonisti della sua celebre opera, giunta a conclusione sul finire del 2017.

Spostandoci su ONE PIECE, invece, prosegue l'adattamento anime della Toei Animation rispetto al manga di Eiichiro Oda: l'ultimo episodio, andato in onda domenica 1 aprile, ci ha mostrato tutti i poteri del potentissimo Karakuri, avversario di Monkey D. Rufy nel corso della saga di Whole Cake Island.

Sul fronte articoli, trovate da ieri l'analisi dei primi episodi di due nuovi, acclamati anime: Tokyo Ghoul:re e Lupin III Part 5.