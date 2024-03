Tokyo Indie Games Summit 2024, dal ritorno di Touhou ai record: ecco il meglio dell'evento

Come raccontatovi nella giornata di ieri, marzo si è aperto con un importante evento tenutosi in quel di Kichijoji, Tokyo: si è svolta una nuova edizione del Tokyo Indie Games Summit, nella quale ha fatto il proprio debutto Touhou Genso Wanderer - Foresight, insieme ad altri titoli indipendenti che compongono il panorama del game design giapponese.

L'evento ha registrato un elevato numero di partecipanti: parliamo di oltre 4500 persone nell'arco dei due giorni dell'Indie Game Summit. Con oltre 126 progetti indipendenti mostrati al grande pubblico, i fan di vecchi brand e di nuove IP che giungeranno prossimamente hanno potuto assistere ad una moltitudine di annunci. Tra l'uscita di Touhou Genso Wanderer - Foresight nel corso del 2024 ad opera di Aquastyle, l'action roguelike Sky The Scraper e l'avventura in uscita su Steam nel 2024 dal nome Mika and the Witch's Mountain, il Tokyo Indie Games Summit 2024 ha riservato grandi sorprese per i giocatori.

Come se ciò non bastasse, quella messa a punto negli ultimi due giorni è stata anche un'ottima occasione per conoscere figure di spicco dell'industry dal calibro di Jun'ya "ZUN" Ōta, creatore di Touhou. Il divertimento non è di certo mancato, ed il fondatore del Tokyo Indie Games Summit ha voluto esprimere il proprio entusiasmo per quanto realizzato nell'arco degli anni: "la crescita di anno in anno del Tokyo Indie Games Summit è stata davvero entusiasmante e stiamo già preparando i piani per rendere il 2025 l'anno migliore di sempre". Pronti a scoprire quali novità giungeranno dal Tokyo Indie Games Summit dell'anno che verrà?