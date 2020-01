Tokyo Mirage Session #FE Encore per Switch: nuovo video sul sistema di combattimento

Gli sviluppatori di Intelligent Systems e i vertici di Atlus ci rituffano nelle frizzanti atmosfere di Tokyo Mirage Session #FE Encore per mostrarci un video dedicato al sistema di combattimento di questo JRPG ormai prossimo ad arrivare su Nintendo Switch.

A dispetto dei pochi anni trascorsi dall'uscita dell'edizione originaria su Wii U, il rifacimento del titolo per Switch promette di evolverne ogni aspetto del comparto grafico e del sistema di gioco, come testimoniato dal nuovo video incentrato, appunto, sulle sessioni di combattimento.

In questa sua veste current-gen, l'edizione FE Encore del crossover tra Shin Megami Tensei e Fire Emblem vanta tutti i contenuti del primo titolo e diverse aggiunte che faranno certamente piacere agli appassionati di JRPG targati Atlus.

Le novità introdotte dagli autori giapponesi, infatti, non si limiteranno al seppur importante restyling grafico e all'aumento della risoluzione ma andranno a impattare sulla giocabilità con l'ingresso, ad esempio, del dungeon Area di Aspirazione e di una EX Story completamente nuova che andrà ad ampliare il già ricco ventaglio di missioni offerteci dal titolo base: partecipando a queste attività sarà poi possibile sbloccare vestiti, accessori inediti e canzoni da ascoltare al Fortuna Entertainment. L'uscita di Tokyo Mirage Session #FE Encore è prevista per il 17 gennaio rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch: qualora ve lo foste perso, qui trovate il video di annuncio del Nintendo Direct.