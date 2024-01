Tokyo Underground Killer: l'Energia del Sangue scorre nel video dell'action al neon

Gli sviluppatori indipendenti di Phoenix Game Productions pubblicano un nuovo video gameplay di Tokyo Underground Killer, un interessante action in prima persona che ci proietta in una dimensione alternativa tra sangue e neon per farci indossare i panni di un giustiziere solitario.

Il filmato propostoci dal team di Phoenix Game ci porta a Shinjuku, uno dei quartieri di Tokyo che, insieme a Shibuya e Akihabara, dovremo esplorare nei panni dell'eroe Kobayashi per seminare morte e distruzione tra le bande di criminali che infestano i bassifondi della metropoli giapponese.

Il nostro alter-ego potrà fare appello al potere ancestrale dell'Energia del Sangue per moltiplicare la potenza d'attacco con armi bianche e da fuoco, fino a sbloccare un totale di 13 abilità studiate per incontrare i gusti e le esigenze dei patiti di sparatutto e di chi, magari, preferirà confrontarsi con i nemici affettandoli con la katana.

Tra una missione e l'altra, il giustiziere potrà rilassarsi esplorando l'hub di Shinjuku per acquistare armi, collezionabili e quant'altro possa servirgli per sopravvivere in un mondo infestato da super-criminali alla costante ricerca di vittime da sacrificare per acquisire Energia del Sangue.

Il titolo proporrà delle scene manga dinamiche disegnate da Hans 'Heavy Metal Hanzo' Steinbach e una colonna sonora con oltre un'ora di musica elettronica originale composta da Andrew Hulshult, già al lavoro sulla soundtrack di DOOM Eternal The Ancient Gods. Il lancio di Tokyo Underground Killer è previsto nel 2024 su PC.