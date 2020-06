A Total War Saga: Troy esce a metà agosto su Epic Store, gratis nel giorno di lancio

SEGA e Creative Assembly pubblicano un nuovo trailer di A Total War Saga Troy per annunciarne la data di approdo su PC in esclusiva temporale Epic Store e svelare un'offerta speciale che permetterà agli utenti di ottenere gratis il gioco.

In base alle informazioni snocciolate dalla software house inglese e dal colosso videoludico giapponese, A Total War Saga Troy uscirà il 13 agosto 2020 su PC: l'ambizioso strategico della serie di Total War sarà disponibile solo su Epic Games Store fino al 13 agosto del 2021, a conclusione dell'accordo di esclusiva temporale sancito da SEGA ed Epic Games.

Sempre in virtù di questa partnership, nella sola giornata del 13 agosto di quest'anno gli appassionati del genere potranno riscattare una copia gratuita del titolo e tenerla per sempre, in maniera del tutto analoga a quanto avviene con i giochi gratis di Epic Store. L'offerta in questione, quindi, sarà valida solo nelle prime 24 ore dall'uscita di A Total War Saga.

Il nuovo progetto di Creative Assembly s'ispira all'Iliade di Omero e si focalizza sulla guerra di Troia per permetterci di ripercorrere quegli eventi con battaglie ricostruite con un'accurata ricerca storica sulle armi, sulle tattiche degli eserciti del tempo e sulle strategie predilette dei loro condottieri e generali più iconici. Nel corso della campagna principale, ad esempio, potremo assumere il controllo di uno degli otto eroi delle città stato più importanti dell'Antica Grecia e servirci della forza delle armi, dell'arte politica e della diplomazia per prevalere sui propri avversari.