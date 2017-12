Tom Clancy Rainbow Six Siege: disponibile ora il Season Pass Anno 3

annuncia la disponibilità del Season Pass dell'Anno 3 di, ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 29,99€.

In linea con il costante impegno dello studio Ubisoft di Montreal per offrire un'esperienza multigiocatore sempre ricca di contenuti di qualità, accogliendo costantemente i nuovi membri di una community in costante crescita, questo abbonamento premium VIP della durata di un anno includerà 7 giorni di accesso anticipato esclusivo a otto nuovi operatori, provenienti rispettivamente da Russia, Francia, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Marocco (che saranno rilasciati insieme alle varie Stagioni nel corso dell'anno) e altri vantaggi VIP, tra cui 600 crediti, bonus di sviluppo, oggetti di personalizzazione, sconti per il negozio e molto altro.

Inoltre, la skin Acciaio di Damasco sarà disponibile a chi lo acquista prima del 5 marzo 2018. Come ricompensa per la fedeltà dei nostri giocatori, i possessori del Pass dell'Anno 2 riceveranno altri 600 crediti aggiuntivi, al momento dell'acquisto del Pass dell'Anno 3. Lanciato in tutto il mondo il 1° dicembre 2015, Tom Clancy Rainbow Six Siege ha recentemente raggiunto il traguardo dei 25 milioni di giocatori. Il gioco è attualmente disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e Windows PC.