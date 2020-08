Tom Clancy's Elite Squad è disponibile gratis su Android e iOS, link al download

Dopo un lungo periodo di test, Tom Clancy's Elite Squad è ora approdato ufficialmente su App Store e Google Play Store, piattaforme sulle quali gli utenti possono procedere al download gratuito dell'applicazione.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Elite Squad è il titolo mobile annunciato poco più di un anno fa alla conferenza Ubisoft dell'E3 2019 e mostrato di recente allo show digitale Ubisoft. Il gioco non è altro che un GDR con protagonisti alcuni dei più celebri personaggi appartenenti alle IP dell'azienda francese come Rainbow Six Siege, Ghost Recon, The Division, Splinter Cell, H.A.W.X ed EndWar.

Chiunque dovesse aver voglia di provare il gioco, distribuito come free to play con la possibilità di fare acquisti in-app, può procedere al download sin da subito su dispositivi Android e iOS. Tra i requisiti minimi per poter avviare l'applicazione troviamo Android 4.3 e iOS 13.0, oltre ovviamente ad una connessione ad internet obbligatoria per poter lanciare il gioco ed usufruire delle sue funzionalità online.

Ecco di seguito i link ai due store online:

Vi ricordiamo che chiunque abbia effettuato la pre-registrazione al gioco nel corso degli ultimi mesi avrà diritto ad una serie di bonus in game che verranno sbloccati subito dopo le prime fasi del gioco.