Tom Clancy's Elite Squad: il nuovo trailer annuncia la data di uscita del gioco mobile

Annunciato nel corso della conferenza dell'E3 2019, Tom Clancy's Elite Squad è tornato a mostrarsi durante lo show di Ubisoft Forward con un nuovo trailer e una data di uscita ufficiale. Il gioco mobile della compagnia francofona uscirà il prossimo agosto.

Tom Clancy's Elite Squad seguirà le vicende di un team in cui vengono reclutate tutte le maggiori personalità, villain compresi, tratti dai vari giochi del famoso brand. Tra i personaggi giocabili compariranno volti noti dei vari Ghost Recon, Rainbow Six, The Division e Splinter Cell.

Il gioco per dispositivi mobile permetterà di prendere parte ad una campagna single player e a diverse modalità multiplayer online 5vs5. Se siete interessati potete preiscrivervi per ricevere un'esclusiva ricompensa in-game: l'arma di livello 2 di Montagne, direttamente da Rainbow Six.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Ubisoft ha svelato la data di uscita ufficiale di Tom Clancy's Elite Squad che uscirà su dispositivi mobile Android e iOS il prossimo 27 agosto.