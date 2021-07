Tom Clancy's Elite Squad: Ubisoft annuncia la chiusura dei server e la fine del supporto

A meno di un anno dall'uscita di Tom Clancy's Elite Squad, Ubisoft ha annunciato la chiusura dei server e dei relativi servizi legati al gioco. I giocatori potranno godere del titolo per dispositivi mobile fino al prossimo ottobre, mese che segnerà la fine del supporto.

Uscito lo scorso agosto 2020 per dispositivi mobile, Tom Clancy's Elite Squad è un action RPG free-to-play che mette insieme alcuni dei personaggi più iconici tratti dalle serie di Rainbow Six, Ghost Recon, The Division, Splinter Cell, H.A.W.X. e EndWar. Con un post pubblicato sul sito ufficiale Ubisoft ha annunciato oggi la chiusura dei server e del relativo supporto al gioco: "Con grande dispiacere comunichiamo che non pubblicheremo nuovi contenuti per Elite Squad. L'aggiornamento di oggi sarà l'ultimo e il 4 Ottobre 2021 i server verranno spenti. Non è stata una decisione semplice ma dopo aver esplorato diverse soluzioni con il nostro team, siamo giunti alla conclusione che non fosse più sostenibile. Vogliamo assicurarvi che abbiamo dato il nostro meglio, specialmente con i grandi aggiornamenti della Season 2 ed è stata un'esperienza appagante lavorare con voi, la nostra appassionata community. Speriamo sinceramente che vi siate divertiti tanto quanto noi abbiamo goduto nel fare il gioco e nel comunicare con voi sui social e su Discord. Confidiamo che alcuni di voi possano rimanere con noi fino al raggiungimento del livello 70 e fino allo sblocco di tutti i soldati primi di salutarci".

La decisione del colosso francese arriva all'indomani della presentazione di Tom Clancy's XDefiant, il nuovo sparatutto free-to-play per PC e console.