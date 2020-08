Tom Clancy's Elite Squad: Ubisoft si scusa e rimuove il pugno nero alzato

Tom Clancy's Elite Squad, un GDR free-to-play con protagonisti alcuni dei più noti personaggi di IP Ubisoft come Rainbow Six Siege, Ghost Recon, The Division, Splinter Cell, H.A.W.X ed EndWar, è disponibile da pochissimi giorni sui dispositivi mobili, ma ha già dato vita a un grossa polemica.

A scatenarla sono state le immagini di un pugno nero alzato che appaiono nel filmato introduttivo, poiché danno l'impressione di collegare il gruppo terroristico fittizio presente nel gioco (chiamato Umbra) con il movimento Black Lives Matter, che invece ha tutt'altra finalità. Nel video Umbra viene descritta come "una nuova minaccia emersa per trarre vantaggio dai disordini civili". Ubisoft, preso atto delle lamentele, si è scusata pubblicamente e si è impegnata per rimuovere definitivamente quelle immagini.

"Le immagini apparse nella sequenza introduttiva di Tom Clancy's Elite Squad che mostrano un 'pugno alzato' sono insensibili e dannose, sia per la loro inclusione sia per come sono raffigurate", si legge nel comunicato affidato alle pagine di Twitter. "Abbiamo ascoltato i giocatori, e abbiamo apprezzato che la community ce l'abbia fatto notare. Ci scusiamo".

La rimozione delle immagini sarà effettiva sui dispositivi Android dal primo settembre, quando verrà pubblicato un nuovo aggiornamento di Tom Clancy's Elite Squad. La medesima patch arriverà anche su iOS "il prima possibile".