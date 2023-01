Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: il titolo uscirà molto presto su Steam

Mentre il futuro di alcune IP Ubisoft continua ad essere incerto in seguito al recente taglio dei costi, l'ultima iterazione di una delle saghe videoludiche più redditizie della software house si appresta ad arrivare su Steam. Sta per giungere il momento di Ghost Recon Breakpoint, presto in arrivo sulla piattaforma di Valve.

Come è possibile vedere dall'apposita pagina di Steam dedicata al prodotto, infatti, il celebre action-adventure targato Ubisoft è pronto alla pubblicazione sulla sopracitata piattaforma, con la data d'uscita dietro l'angolo che permetterà di vivere ciò che l'esperienza sviluppata da Ubisoft Paris ha da offrire anche agli utenti iscritti alla piattaforma di Valve.

Come riportato tra le informazioni relative al gioco presenti all'interno della pagina, Ghost Recon Breakpoint verrà rilasciato il 23 gennaio 2023. Coloro i quali posseggono un'account Steam potranno quindi comprare e giocare il titolo di Ubisoft a partire dalle prossime ore: attualmente, il conto alla rovescia della pagina afferma che il gioco verrà sbloccato tra un giorno e tre ore. Quindi, il gioco sarà avviabile a partire dalle ore 18:00 - circa - del 23 gennaio.

È giunto così il momento di affrontare la temibile minaccia dei Wolves, pronti ad usare le macchine da guerra più efficaci per uccidere i propri nemici. I giocatori saranno quindi chiamati alle armi, creando il proprio personaggio personalizzando al meglio il proprio alter ego digitale, gettandosi nella mischia di scontri PVE e PVP, collaborando con i propri amici e non solo.

Inoltre, sempre all'interno della pagina Steam vengono riportati i requisiti di sistema minimi e consigliati per avviare il titolo sul proprio PC:

Requisiti minimi

Sistema Operativo: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Processore: AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz o Intel Core i5 4460 3.2 GHz

8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon R9 280X o NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB di Vram con shader model 5.0)

DirectX 11

67 GB di spazio

Requisiti consigliati

Sistema Operativo: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Processore: AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz o Intel Core i7 6700K 4.0 GHz

8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 480 o NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB di Vram con shader model 5.0)

DirectX 11

67 GB di spazio

Prima di salutarci, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Ghost Recon Breakpoint, nell'attesa che lo shooter open world di Ubisoft e Ubisoft Paris arrivi su Steam.