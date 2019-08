Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: Video Anteprima della modalità Ghost War

Ubisoft porta Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint alla Gamescom, per l'occasione il publisher francese ha svelato la modalità multiplayer PvP 4vs4 Ghost War.

Durante la propria trasferta in quel di Colonia, il team di Everyeye ha avuto modo di provarla con mano: abbiamo dunque deciso di raccontarvi le nostre prime impressioni all'interno di una Video Anteprima interamente dedicata. Durante l'edizione 2019 della Gamescom, il nostro Daniele D'Orefice ha avuto modo, in particolare, di provare "Elimination", una delle due modalità che saranno disponibili in occasione del lancio sul mercato del titolo Ubisoft. Quest'ultima si presenta come una sfida 4vs4, con respawn disabilitato: per conoscerne tutti i dettagli, vi invitiamo a visionare il video che trovate direttamente in apertura a questa news. Buona visione!



Vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete visionare anche il trailer di Ghost War, nuovo filmato trasmesso da Ubisoft in occasione della Gamescom proprio per presentare al pubblico questa specifica modalità di Ghost Recon Breakpoint. Vi ricordiamo che il gioco approderà su Playstation 4, Xbox One e PC il prossimo 4 ottobre. Successivamente, la produzione farà inoltre il proprio esordio anche su Google Stadia. Per maggiori informazioni sul titolo, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare anche un ricco provato di Ghost Recon Breakpoint realizzato dal nostro Francesco Fossetti.