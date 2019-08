Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands è l'offerta della settimana su PlayStation Store

Buone notizie per gli amanti degli sparatutto, che da oggi potranno recuperare, in attesa di Ghost Recon Breakpoint, il capitolo precedente della saga di Tom Clancy's a prezzo scontato. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands è infatti l'offerta della settimana su PlayStation Store.

Da oggi fino al 29 Agosto sarà infatti possibile acquistare la Standard Edition all'allettante prezzo di 9.99 euro, la Gold Edition Year 2, che comprende il gioco originale e l'expansion pass dell'anno 2 per l'appunto, a 19.99 euro, e la Ultimate Edition a 29.99 euro. In quest'ultima edizione sono presenti il gioco, il season pass, il pass Year 2 e il pacchetto Quick Start.

Peraltro, per chi fosse interessato all'acquisto, è disponibile anche la possibilità di provare il gioco in maniera gratuita. Se voleste approfondire invece, potete sicuramente leggere la nostra recensione di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Insomma, tanta carne al fuoco in attesa della prossima portata, quel Ghost Recon Breakpoint che sono in tanti ad aspettare.

E allora, nell'attesa che arrivi il 4 ottobre, data in cui sarà disponibile in Italia il nuovo capitolo della saga, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Ghost Recon Breakpoint. Che ne pensate? Cosa vi aspettate dalla prossima incarnazione della serie sparatutto di Ubisoft?