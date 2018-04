Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: Ubisoft annuncia un evento crossover con Splinter Cell

Nella giornata di oggi, Ubisoft ha annunciato un particolare evento che darà vita ad un crossover tra due universi ideati da Tom Clancy. Annunciato con un trailer che trovate in cima alla notizia, The Call - Special Operation unirà Ghost Recon Wildlands e Splinter Cell.

L'evento vedrà l'arrivo di forze speciali provenienti dal mondo di Splinter Cell all'interno di Ghost Recon Wildlands. Non viene specificato in maniera propriamente esplicita, ma appare abbastanza probabile che Sam Fisher, iconico protagonista della serie stealth di Splinter Cell, farà la sua apparizione per riuscire a scovare la talpa che si nasconde all'interno dei membri della CIA.

Per quanto la curiosità per questo evento sia tanta, ciò su cui ci si domanda adesso, è se Ubisoft abbia voluto lanciare un piccolo indizio per il possibile ritorno di Splinter Cell con un nuovo capitolo, che ormai manca da Black List, uscito su old gen nel 2013. Staremo a vedere se, magari all'E3 2018, la casa francofona regalerà questa sorpresa ai suoi fan.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Ubisoft ha parlato di una possibile modalità Battle Royale per il suo gioco, ritenendo però poco percorribile tale strada.