Tom Clancy's Rainbow Six Pro League: Team Liquid conquista la finale della stagione 7

Ubisoft annuncia che la finale della Stagione 7 della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League è stata vinta da Team Liquid. Guidata da un incredibile André “Nesk” Oliveira, la squadra brasiliana ha battuto gli attuali campioni del mondo, i PENTA Sports, in una finalissima davvero epica.

Svoltasi all’Harrah's Resort Atlantic City Hotel & Casino, la finale della Stagione 7 ha riunito le otto migliori squadre al mondo, due per ognuna delle quattro regioni della Pro League: Asia-Pacifico, Europa, America Latina e America del Nord.

Durante la finale della Stagione 7 sono state annunciate alcune importanti rivelazioni per il futuro della scena eSports di Tom Clancy’s Rainbow Six, relative all’imminente Stagione 8 della Pro League e il Six Major Paris.

Il Six Major Paris, la prima edizione del nuovo evento Major annuale oltre al Six Invitational e il prossimo evento LAN per la scena eSports di Tom Clancy’s Rainbow Six, si terrà dal 13 al 19 agosto a Parigi. Il formato di qualificazione per l’evento è stato annunciato e sarà lo stesso per tutti i prossimi Six Major, con sedici squadre qualificate in base a:

Squadra vincitrice del precedente Six Invitational

Le 8 squadre finaliste della Pro League della stagione precedente (2 per regione)

5 posti tramite qualificazioni libere, una per regione (4) e un quinto posto attribuito in base ai risultati dell’ultima finale della Stagione della Pro League

Squadra vincitrice del precedente Dreamhack

Squadra del paese ospitante

Con il formato di qualificazione del Six Major annunciato, ora conosciamo le prime otto squadre qualificate per il Six Major Paris:

PENTA Sports (Europa) – Come vincitrice del Six Invitational 2018.

Team Liquid (Brasile), FaZe Clan (Brasile), Evil Geniuses (Stati Uniti), Rogue (Stati Uniti), Fnatic (Australia), NORA-Rengo (Giappone), Millenium (Francia) – Come finaliste della Stagione 7 della Pro League.

Ecco gli otto posti di qualificazione restanti per il Six Major Paris:

Qualificazioni aperte: ci saranno 6 posti invece di 5 poiché i PENTA Sports (Europa) hanno vinto sia il Six Invitational 2018, sia si sono qualificati per la finale della Stagione 7 della Pro League. In base ai risultati durante la finale della Stagione 7 ad Atlantic City, il quinto e il sesto posto di qualificazione saranno attribuiti a Europa e America Latina.

La squadra vincitrice del Dreamhack Valencia, l’ultimo Dreamhack prima del Major.

La squadra vincitrice della Coppa francese, la cui finale si terrà il 23 e 24 giugno a Parigi.

Dopo un’intensa fase di qualificazione, otto delle sedici squadre qualificate passeranno alla finale del Six Major Paris, che si terrà al Paris Expo – Porte de Versailles dal 17 al 19 agosto. A Parigi, le squadre competeranno per un montepremi di 350.000$, che porterà il montepremi totale e ufficiale per tutti i tornei dell’annata 2018-2019 alla cifra record di 1.400.000$.

Dopo essere iniziata a marzo 2018, la Stagione 7 ha lanciato il terzo anno della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League. È stata una stagione di transizione, l’ultima con il vecchio formato trimestrale che ha di fatto preparato il terreno al nuovo formato della Pro League, annunciato a gennaio. Ora ogni anno sarà suddiviso in due stagioni della Pro League di sei mesi. Un formato che inizierà con la Stagione 8 il prossimo mese. Ulteriori dettagli sul formato della Pro League per il biennio 2018-2020 sono disponibili qui.