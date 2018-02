Tom Clancy's Rainbow Six Siege annuncia un weekend di gioco gratuito dal 15 al 18 febbraio

annuncia chepotrà essere giocato gratuitamente su console dal 15 al 20 febbraio. L'iniziativa è valide è attiva anche pertramitedal 15 al 18 febbraio.

I giocatori che proveranno il gioco durante il free weekend, potranno mantenere i propri progressi e continuare a giocare senza interruzioni. Il primo contenuto della Stagione 1 del Terzo anno, Operazione Chimera, sarà disponibile su PC tramite il server di test tecnico dal 19 febbraio e sarà lanciato su tutte le piattaforme dal 6 marzo. Nel frattempo, la nuova modalità in cooperativa Outbreak sarà giocabile su PC attraverso il server di test tecnico dal 20 febbraio. Successivamente, Outbreak sarà disponibile per tutte le piattaforme dal 6 marzo al 3 aprile. L’Operazione Chimera segnerà l’inizio del terzo anno di Rainbow Six Siege. Due nuovi operatori, specializzati in pericoli biologici e utilizzabili anche nel multiplayer competitivo, dovranno affrontare una seria minaccia in Outbreak, il primo evento in cooperativa del gioco.