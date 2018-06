Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Operation Para Bellum è ora disponibile

Ubisoft annuncia che Operation Para Bellum è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. Operation Para Bellum è uno dei maggiori aggiornamenti mai lanciati per Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, che introdurrà due nuovi operatori difensivi, Alibi e Maestro, oltre a una nuova mappa, Villa, ambientata nella campagna italiana.

La seconda Stagione del terzo anno porterà anche una vasta gamma di aggiornamenti significativi, tra cui un nuovo gadget, modifiche alla velocità degli Operatori, telecamere antiproiettile e la nuova impostazione Scegli e Banna, una funzionalità che evolve il modo in cui i giocatori vengono coinvolti nel multiplayer. I giocatori potranno sbloccare i nuovi contenuti a partire da oggi usando i propri punti Fama o Crediti R6.

Scopri la mappa Villa

La tenuta appartiene ai Vinciguerra, una pericolosa famiglia criminale nota per le sue attività di contrabbando. La villa è il loro rifugio, dove conducono una vita immersa tra gli agi e collezionano rare opere d’arte. A quanto pare i Vinciguerra hanno iniziato a bruciare documenti e portar via le loro proprietà prima della grande incursione. Ma essendo venuti a sapere di Operation Para Bellum, sono fuggiti, lasciando tutto in disordine e soprattutto dimenticando informazioni di vitale importanza, che aspettano solo di essere recuperate.

Due nuovi operatori del G.I.S.

In Operation Para Bellum, due operatori italiani del G.I.S. si uniscono al team Rainbow mentre l’unità fa irruzione nella lussuosa villa toscana, la diciannovesima mappa di Rainbow Six Siege. La nuova operatrice, Alibi, è un’avversaria astuta e particolarmente abile nell’infiltrarsi nelle reti della criminalità organizzata. Alibi va temuta in particolare per il suo Prisma, che proietta alcuni ologrammi identici a lei in posizione inattiva. Chi spara all’ologramma o lo tocca, viene marcato e segnalato per qualche secondo. Se il Prisma viene impiegato all’esterno, un falso avviso “Difensore all’esterno” si attiva per gli assalitori. Per aggiungere un fattore sorpresa, il Prisma cela l’identità dei difensori che si avventurano all’esterno. Proiettili, attacchi ravvicinati ed esplosivi danneggiano il Prisma, superando l’ologramma, perciò bisogna fare attenzione a non starci troppo vicini.

Il nuovo operatore Maestro è un altro membro del Gruppo di Intervento Speciale (G.I.S.) italiano, che ha partecipato a diverse operazioni in Iraq, dove un ordigno improvvisato gli ha procurato una cicatrice sul volto. Maestro usa una torretta controllata a distanza che spara raggi laser ad alta energia. Dopo averla montata su una parete o un pavimento, Maestro può controllare in remoto la situazione e fare la guardia grazie alla telecamera mobile. Quando la telecamera si apre per sparare il laser, il suo nucleo è vulnerabile ai danni. Altrimenti, la torretta non subisce i danni di proiettili e attacchi ravvicinati. Per finire, Occhio del male può vedere attraverso il fumo.

Operation Para Bellum introduce anche il nuovo sistema Scegli e Banna. Questa funzionalità offre un ulteriore livello strategico tra le squadre, con ciascuno schieramento che potrà provare a contrastare le scelte dei propri avversari durante la fase di ban. I giocatori potranno persino provare una svolta avvincente all’ultimo momento, quando le squadre si scambieranno gli operatori per un’inattesa sesta scelta. Scegli e Banna sarà disponibile nelle partite personalizzate.

