Tom Clancy's Rainbow Six Siege, prossimo Major a Berlino dal 15 al 21 agosto

Dopo avere visto nel dettaglio l’operazione Vector Glare di Rainbow Six Siege, direttamente da casa Ubisoft arriva l’annuncio del prossimo Six Major a Berlino dal 15 al 21 agosto: l’evento si terrà dal vivo durante le ultime giornate dei Playoff e della finale in una unica location nel centro della città tedesca.

I Six Majors sono tra i più grandi eventi esports internazionali per Rainbow Six Siege, e hanno luogo nei mesi di maggio, agosto e novembre. Lo scorso maggio il team del Nord America, DarkZero Esports, ha reclamato il titolo davanti a una folla osannante al Six Charlotte Major a Charlotte, North Carolina.

Nelle prossime settimane il team gareggerà nelle Regional Leagues tra Asia-Pacific, Europa, America Latina e Nord America per qualificarsi al Six Berlin Major. Le migliori 16 squadre avranno la possibilità di andare in Germania dove potranno competere per il titolo, premi in denaro e per la classifica generale per la qualificazione al Six Invitational 2023.

Nella cornice del Theater in Potsdamer Platz questi saranno gli appuntamenti per gli appassionati:

Fase a gironi: dal 15 al 17 agosto – a porte chiuse

Playoff: dal 19 al 20 agosto – aperto al pubblico

Finalissima: 21 agosto – aperto al pubblico

I biglietti sono disponibili su Ticketmaster, mentre dettagli aggiuntivi sul luogo della competizione e sui biglietti potranno essere trovati nella pagina dedicata al Berlin Major 2022.