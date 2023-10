Tom Clancy's Splinter Cell, la classifica: qual è il più bello di tutti?

Tom Clancy's Splinter Cell è una serie di videogiochi stealth sviluppati e pubblicati da Ubisoft a partire dal 2002. Nei panni di Sam Fisher, un agente segreto di una divisione della National Security Agency conosciuta come Third Echelon, abbiamo avuto modo di vivere numerose e pericolose avventure. Quale fra queste è la preferita del pubblico?

Mentre aspettiamo notizie sullo sviluppo di Splinter Cell Remake, a seguire trovate la classifica degli Splinter Cell, dal peggiore al migliore, sulla base dei punteggi registrati su Metacritic. Scopriamo qual è stato definito il più bello.

7 - Splinter Cell: Essentials (58)

Rilasciato su PSP nel 2006, Tom Clancy's Splinter Cell: Essentials è una sorta di raccolta dei più grandi successi di Sam Fisher. Include una manciata di missioni dai tre episodi che l'hanno preceduto, oltre ad alcune missioni esclusive, che tuttavia non sono legate assieme in maniera organica.



Nonostante una buona grafica, un gameplay innovativo e un buon design delle armi, la trama è breve e discontinua e il sistema dei comandi, in particolare la gestione della telecamera, è considerato uno degli aspetti peggiori del gioco.

6 - Splinter Cell: Blacklist (82)

Settimo capitolo della serie, Blacklist è il seguito diretto di Splinter Cell: Conviction. Presenta una modalità multiplayer che è stata molto apprezzata. In più, anche la campagna in singolo spicca per la sua gradita componente di rigiocabilità e per la sua trama ricca di profondità e colpi di scena.



Molti hanno sentito la mancanza di Michael Ironside al doppiaggio di Sam Fisher (l'interprete non ha potuto prestare la voce al personaggio per motivi di salute). In più, le meccaniche di questo episodio sono pesantemente ispirate ad altri titoli dello stesso genere, il che ha influito sulla loro originalità.

5 - Splinter Cell: Conviction (85)

Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction segue le avventure Sam Fisher dopo il suo ritiro dal Third Echelon. I livelli si dimostrano coinvolgenti e ben progettati, grazie anche all'introduzione di nuove tecniche che reinventano il combattimento. La narrazione ha un gradevole taglio cinematografico e la modalità cooperativa è molto divertente.



Di contro, il gioco è infarcito fino all'orlo di sequenze d'azione che talvolta possono risultare ridondanti e la sua curva di difficoltà punta verso l'alto, al punto che alcuni errori fatali possono costringere il giocatore a ripetere estenuanti percorsi più e più volte.

4 - Splinter Cell: Double Agent (85)

In questo capitolo, l'obiettivo di Sam Fishe è infiltrarsi in un'organizzazione terroristica. Tuttavia, il protagonista si renderà presto conto che il confine tra giusto e sbagliato è molto labile e la vita di migliaia di persone innocenti è in pericolo.



Questo episodio vanta una grafica ricca di dettagli e un gameplay innovativo. Anche la trama, grazie alla ricchezza dei suoi climax, è intrigante e costellata di livelli dal design ispirato. Tuttavia, bisogna fare i conti con alcuni bug tecnici e nuove meccaniche talvolta fastidiose come il sistema di fiducia.

3 - Splinter Cell: Pandora Tomorrow (93)

Secondo capitolo della serie Splinter Cell e medaglia di bronzo, ritroviamo Sam Fisher sulle tracce di un leader della guerriglia che minaccia il mondo con un virus letale. Il gioco incoraggia la furtività e fornisce al giocatore un ampio ventaglio di opzioni tattiche, mischiate a una storia avvincente e a dei livelli ben congegnati.



Tra le note dolenti, si sente particolarmente la mancanza di personalizzazione e si soffre soprattutto per il sistema dei checkpoint, spesso frustrante. Anche il doppiaggio, soprattutto per quanto riguarda i personaggi secondari, è talvolta sottotono.

2 - Tom Clancy's Splinter Cell (93)

Sul secondo gradino del podio troviamo il primissimo capitolo della saga. Rilasciato nel 2002, ci presenta Sam Fisher e ci offre una numerosa serie di emozionanti missioni da completare, con sequenze ricche di azione e adrenalina e straordinari effetti di luci e ombre per l'epoca.



La caratterizzazione dei personaggi è talvolta appuntata come debole, con la gestione dei ritmi narrativi non sempre ai massimi livelli, e di tanto in tanto il gameplay può risultare ostile, ma nel complesso ad oggi è uno degli episodi più amati di sempre. E in tanti ora aspettano il remake di Splinter Cell.

1 - Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory (94)

A impadronirsi della corona come gioco preferito dal pubblico è Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory, il terzo capitolo della serie. Questo titolo espande gli elementi stealth, aprendo al contempo la possibilità di adottare approcci più aggressivi, se lo si desidera.



Si può scegliere l'equipaggiamento quando si inizia una missione, la campagna in singolo si ampia ed è considerata generalmente più divertente dei giochi precedenti. Alcuni comandi possono risultare macchinosi, con qualche barriera all'ingresso per i nuovi arrivati, ma l'esperienza complessiva è quella di un gioco stealth-adventure pieno di diramazioni.

E voi? Qual è ad oggi il vostro Splinter Cell preferito? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.