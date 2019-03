Tom Clancy's The Division 2: i Migliori Scatti su Playstation 4 selezionati da Sony

Dopo un'edizione completamente dedicata all'Architettura nei Videogiochi, Sony è tornata a proporre come protagonista del suo periodico contest di fotografia in-game un singolo Gioco.

Il protagonista designato è stato Tom Clancy's The Division 2, nuovo ingresso nella Serie Ubisoft, esordito da poco sul mercato videoludico. Nell'ambito dell'iniziativa "Share of the Week", gli Utenti attivi su Playstation 4 sono dunque stati invitati a condividere i propri scatti migliori realizzati all'interno di The Division 2. Come prevedibile, Giocatori e Giocatrici si sono sbizzarriti, proponendo diverse interpretazioni del tema assegnato. Alcuni hanno preferito concentrarsi sui personaggi, mentre altri hanno deciso di immortalare alcuni scorci della Washington attraversata da una profonda crisi che fa da sfondo alle vicende del Gioco. Potete visionare tutti gli scatti vincitori direttamente in calce a questa news: qual è il vostro preferito?



Vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Tom Clancy's The Division 2, all'interno della quale Alessandro Bruni analizza nel dettaglio la nuova creazione videoludica di Casa Ubisoft. Prima di chiudere, vi anticipiamo inoltre che il prossimo appuntamento con l'iniziativa "Share of the Week" vedrà come protagonista Sekiro: Shadows Die Twice. Preparatevi dunque ad una ricca selezione di scatti in-game interamente dedicata alla nuova avventura di Casa From Software.