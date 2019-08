Tom Clancy's The Division 2: le Spedizioni sono ora disponibili per tutti

Dopo che la settimana scorsa è stato reso disponibile per i possessori del Pass Anno 1 di Tom Clancy's The Division 2, l'aggiornamento D. C. Outskirts: Expeditions, è ora scaricabile da tutti i giocatori gratuitamente, e porta con sé due nuove missioni principali e nuove location come il Manning National Zoo.

L'attività principale del nuovo episodio è ovviamente quella che gli dà il titolo, le Spedizioni, che saranno ambientate nel College Kenly e cambieranno ogni settimana. Le prime due Spedizioni sono già disponibili ed è possibile completarle per ottenere nuove ricompense come il fucile Diamond Exotic Rifle.

Le Spedizioni sono solo l'ultima novità in ordine di tempo arrivata nel gioco: Ubisoft aveva infati già diffuso una nuova patch di The Division 2 la scorsa settimana che migliorava le prestazioni generali del gioco, ed alcuni aspetti del gameplay, come una riduzione del cooldown e il potenziamento di alcune skill, rendendo l'utilizzo di queste ultime ancora più efficace.

Tra le varie aggiunte è presente anche una nuova difficoltà chiamata Discovery per il Raid Operazione Ore Buie (a proposito, per superarlo forse vi conviene dare un'occhiata alla nostra guida al raid Operazione Ore Buie).

Per approfondire sul gioco, sul nostro sito trovate la recensione di Tom Clancy's The Division 2.