Tom Clancy's The Division 2: vediamo il trailer della GamesCom 2018

Nel corso della puntata Xbox Inside tenuta da Microsoft in occasione della GamesCom 2018, è stato mostrato un nuovo trailer dedicato a Tom Clancy's The Division 2, secondo capitolo della serie sparatutto MMO sviluppata da Ubisoft Massive.

Il nuovo filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mette in luce le ambientazioni di Washington D.C., la città designata per fare da scenario agli eventi d questo seguito della serie. Il trailer è caratterizzato da un tono prettamente drammatico e ci introduce al background narrativo su cui si il gioco pone le sue fondamenta. Viene inoltre ricordato che le versioni Standard, Gold, Digital Ultimate, Dark Zone Collector's Edition e Phoenix Shield Collector's Edition del gioco sono ora pre-ordinabili con conseguente accesso alla Private Beta.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Tom Clancy's The Division 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 15 marzo 2019.