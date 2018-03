Tom Clancy's The Division 2 verrà pubblicato entro aprile 2019?

Nelle scorse ore,ha sorpreso tutti annunciando Tom Clancy's The Division 2 . Il titolo è in fase di sviluppo presso, lo stesso studio del primo capitolo che potrà ora contare sul supporto di ben cinque studi interni della casa francese.

A margine dell'annuncio, purtroppo, non è stata svelata la data d'uscita, ma possiamo fare qualche supposizione al riguardo. Nell'ultimo report finanziario, Ubisoft ha dichiarato di avere in sviluppo ben due titoli tripla AAA da lanciare prima del mese di aprile 2019. Alla luce di ciò, uno dei due potrebbe essere proprio Tom Clancy's The Division 2.

L'uscita nella primavera del prossimo anno avrebbe perfettamente senso, considerato che anche il primo capitolo venne lanciato nel medesimo periodo. Secondo alcune fonti di Gamereactor.fr, inoltre, Ubisoft sarebbe particolarmente propensa in tal senso per altri due motivi: 1) evitare lo scontro a fine anno con giochi come Red Dead Redemption 2, atteso per il 26 ottobre; 2) dare più tempo agli sviluppatori per rifinire al meglio l'esperienza di gioco, strategia che ha pagato notevolmente con l'ultimo Assassin's Creed Origins, uscito dopo una pausa di un anno. Voi cosa ne pensate al riguardo?