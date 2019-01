Tom Clancy's The Division 2: Zona Nera e PvP nella nostra Video Anteprima

Siamo volati in Svezia negli studi di Massive Entertainment, dove abbiamo potuto provare con mano la Zona Nera e le modalità PvP incluse in Tom Clancy's The Division 2.

Facendo tesoro dell’esperienza accumulata con il supporto di The Division, il team si prepara a tornare sulle scene con un sequel che, dal punto di vista del gameplay, integra tutte le conquiste del primo capitolo. D'altro canto, le novità legate alle abilità, all'interfaccia e soprattutto alla caratterizzazione dell'ambientazione sono più che sufficienti ad incuriosire i fan di lunga data.

Il pezzo forte dell'offerta competitiva è rappresentata dalla Zona Nera, la cui struttura si era già distinta per le sue trovate all'uscita del primo episodio. Le modifiche apportate al ritmo dell'azione, al bilanciamento e al sistema di Traditore sembrano più che sufficienti a scolpire un prodotto più dinamico e divertente, ma anche più bilanciato e diversificato nelle situazioni. Le modalità PvP, Schermaglia e Dominio, non ci hanno invece stupito più di tanto.

Per maggiori informazioni, vi consigliamo di guardare la Video Anteprima allegata in apertura di notizia oppure a leggere lo speciale su Zona Nera e PvP di The Division 2 a cura del nostro Francesco Fossetti.