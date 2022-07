Tom Clancy's The Division Mobile: un noto insider anticipa l'annuncio del gioco gratis

Mentre i giocatori sono ancora in attesa di scoprire maggiori dettagli su The Division Heartland, il capitolo free to play del game as a service di Ubisoft, sembrerebbe che l'azienda francese stia per svelare al pubblico Tom Clancy's The Division Mobile.

A rendere l'informazione più che affidabile è la sua provenienza: a diffondere la notizia è stato infatti l'ormai noto insider Tom Henderson, che sul suo profilo Twitter ufficiale ha anche pubblicato un'immagine che mostra il logo dello sparatutto per dispositivi mobile. Osservando l'immagine, possiamo intuire che Ubisoft abbia grosse aspettative sul futuro della serie, che approderà su PC e console con Heartland e su smartphone/tablet con il capitolo mobile, senza contare il romanzo, il film prodotto da Netflix e i nuovi contenuti per The Division 2. Se il leak di Tom Henderson dovesse trovare conferma, l'annuncio del gioco dovrebbe avvenire in giornata con un possibile reveal del gameplay all'Ubisoft Forward di settembre 2022.

L'insider ha anche risposto ad un utente che ha chiesto chiarimenti su Tom Clancy's The Division Heartland, gioco di cui i tester starebbero provando gli stessi contenuti ormai da mesi senza sostanziali novità. Insomma, potrebbe volerci più tempo del previsto prima di un ritorno del free to play sulle scene.

Vi ricordiamo che Ubisoft è anche al lavoro su Tom Clancy's Rainbow Six Mobile, il quale porterà su celluari e tablet lo sparatutto competitivo.