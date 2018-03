Tom Clancy's The Division: tutti gli eventi in programma fino al mese di settembre

sarà pur impegnata sul secondo capitolo appena annunciato, ma non ha certo dimenticato. A quanto pare l'agenda degli eventi da qui a settembre è piuttosto fitta.

Questo mese si festeggia il secondo anniversario del gioco e il raggiungimento dei 20 milioni di giocatori, e fino alla fine di marzo si svolgeranno diversi Eventi Globali, uno a settimana. Questi alterano lo scenario, aggiungono modificatori a tutte le attività di gioco, e garantiscono la possibilità di ottenere ricompense e oggetti unici. I primi due sono già terminati, mentre gli altri si svolgeranno dal 15 al 19 marzo e dal 22 al 26 marzo.

Nei prossimi mesi, invece, sarà il turno dei seguenti:

Aprile: Blackout

Maggio: Onslaught

Giugno: Epidemia

Luglio: Assalto

Agosto: Incursione

Settembre: Imboscata

Una tabella molto fitta, in grado di tenere impegnati i giocatori in attesa di ulteriori novità sul Tom Clancy's The Division 2, che purtroppo è ancora privo di una data d'uscita. Si tratta di un progetto estremamente ambizioso, al quale collaborano numerosi studi della casa francese. Secondo alcune voci, il numero degli sviluppatori al lavoro è pari a mille!