Tom Clancy's XDefiant: annunciato con un trailer il nuovo sparatutto gratis di Ubisoft

Come promesso sui canali social ufficiali di Ubisoft, nel corso della serata è stato annunciato in diretta streaming il nuovo sparatutto free to play che prende il nome di Tom Clancy's XDefiant.

Proprio come suggerito dai leak di qualche settimana fa e dai brevi filmati di gameplay emersi nelle ultime ore, questo frenetico first person shooter fonde gli universi di Splinter Cell, The Division e Ghost Recon, brand ai quali si ispirano non solo le arene ma anche le fazioni, visto che nel gioco potremo vestire i panni dei membri di Lupi, Reietti, Purificatori ed Echelon.

Al momento non è stata ancora annunciata una finestra di lancio, ma dal sito ufficiale apprendiamo che le piattaforme di riferimento sono Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Google Stadia. Sul sito ufficiale del gioco è inoltre possibile iscriversi per avere la possibilità di partecipare alle fasi di test e la prima di queste avrà il via il prossimo 5 agosto 2021 solo su PC per i giocatori residenti negli Stati Uniti e in Canada. Gli sviluppatori hanno comunque confermato l'arrivo di altri test che coinvolgeranno anche paesi e piattaforme diverse, così che tutti possano provare con mano il titolo.

Sapevate che l'ex produttore esecutivo di COD Ghost è il game director di Tom Clancy's XDefiant?