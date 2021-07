Tom Clancy's XDefiant: come iscriversi alla Beta dello sparatutto gratis

Ubisoft ha annunciato lo sparatutto gratis Tom Clancy's XDefiant, ancora privo di una data di uscita, nelle prossime settimane però la casa francese terrà una serie di test chiusi, ecco come fare per registrarsi.

Tutto quello che dovrete fare è andare sul sito ufficiale di XDefiant e cliccare sul pulsante rosa Registrati, da qui vi basterà selezionare la piattaforma di riferimento (PC, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S) e registrarvi con il vostro account Ubisoft/Uplay.

Al momento purtroppo non sono previsti test per l'Europa, la prima fase di Beta Chiusa si terrà dal 5 agosto solamente negli Stati Uniti e in Canada ma non disperate perchè Ubisoft ha promesso fasi Beta anche per il nostro continente, ulteriori test si terranno nelle settimane successive dunque vi invitiamo comunque a registrarvi per avere la possibilità di essere tra i primi a poter provare Tom Clancy's XDefiant.

Per saperne di più su questo progetto vi rimandiamo alla nostra anteprima di XDefiant ricordandovi che il gioco verrà distribuito come free to play (e dunque sarà scaricabile gratis, come APEX Legends e Call of Duty Warzone) e uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia, la finestra di lancio non è stata ancora annunciata dal publisher.