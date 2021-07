Tom Clancy's XDefiant: un trailer svela le mappe presenti nella Beta

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale di Tom Clancy's XDefiant, il nuovo sparatutto in prima persona che mescola gli universi delle più popolari serie Ubisoft, ecco che arriva un trailer interamente dedicato alle arene che saranno presenti nell'imminente fase di test.

Nel corso del filmato è infatti possibile dare un rapido sguardo alle mappe Emporium and Air & Space, ovvero le uniche presenti nella Beta in arrivo nel corso dei prossimi giorni e che permetterà ai giocatori di provare con mano per la prima volta lo shooter free to play. Nel caso in cui ve lo stiate chiedendo, in entrambi i casi si tratta di arene ispirate ad alcune delle missioni giocate nei primi due Tom Clancy's The Division, sebbene vi siano alcune modifiche strutturali che permettono di avere un certo bilanciamento tra le squadre.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che la Closed Beta di Tom Clancy's XDefiant inizierà ufficialmente il prossimo 5 agosto 2021, ma in questo caso potranno partecipare esclusivamente i giocatori residenti negli Stati Uniti o in Canada e non si sa quando sarà possibile per gli utenti europei provare questo FPS, le cui registrazioni alla Beta sono già state aperte.

Avete già dato un'occhiata alla nostra anteprima di Tom Clancy's XDefiant?