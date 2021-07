Tom Clancy's XDefiant uscirà anche su Epic Store e Steam? Ubisoft chiarisce

A margine dell'annuncio ufficiale di Tom Clancy's XDefiant, i rappresentanti di Ubisoft sono intervenuti ai microfoni di PC Gamer per fornire dei chiarimenti sul possibile arrivo dell'FPS gratuito su piattaforme di distribuzione come Steam o Epic Store.

All'annuncio del supporto al Cross-Play di Tom Clancy's XDefiant, la redazione di PC Gamer ha infatti chiesto delle delucidazioni a Ubisoft in merito alle piattaforme scelte per distribuire il titolo su PC. I portavoce del colosso videoludico francese sono così intervenuti per chiarire che "il gioco sarà lanciato su Ubisoft Connect a partire dalla beta e una volta che XDefiant sarà completamente disponibile".

Al netto di possibili sorprese che, per il momento, non sembrerebbero essere previste per la fase di lancio, lo shooter gratis tra Ghost Recon The Division e Splinter Cell potrà essere fruito su PC solo ed esclusivamente attraverso Uplay e la piattaforma di Ubisoft Connect.

Per quanto concerne il futuro, i rappresentanti di Ubisoft sottolineano però come "ci sono attualmente delle discussioni in atto con i curatori di altri negozi per portare il gioco sulle loro piattaforme dopo il lancio di XDefiant, ma non è stato ancora siglato alcun accordo". A chi ci segue ricordiamo infine che Tom Clancy's XDefiant è atteso al lancio su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S nei prossimi mesi. Volete saperne di più sul nuovo sparatutto multiplayer di Ubisoft? Su Everyeye.it trovate il nostro speciale sul gameplay di Tom Clancy's XDefiant.