Tom Henderson ha uno scoop: EA riporterà in vita una serie molto amata?

L'insider Tom Henderson ha una scoop in programma per la giornata di domani: a quanto pare Electronic Arts starebbe lavorando ad un grande ritorno sviluppando un gioco legato ad una serie molto amata dai giocatori in passato. Ma di cosa si tratta?

Al momento non ci sono altri dettagli in merito e quindi possiamo solamente citare alcune delle serie EA più amate ma che mancano dagli schermi da molto tempo: pensiamo a SimCity, Populous, Road Rush, Burnout, Mercenaries, Syndicate, Theme Hospital, Medal of Honor e SSX, solamente per citare una manciata di nomi.

Escludendo i già annunciati Dead Space e Skate 4 la lista resta lunga ed è difficile cercare di capire quale potrebbe essere il gioco in questione. Medal of Honor Above and Beyond è uscito lo scorso mese di dicembre su piattaforme VR e non sarebbe dunque giusto parlare di una serie accantonata (sebbene i tempi del successo commerciale siano molto lontani), Syndicate ha avuto un reboot di scarso successo agli inizi degli anni '10, non possiamo poi non citare le serie sportive come EA Fight Night dedicata al pugilato o ancora NBA Street o FIFA Street.

L'ultima ipotesi è quella di Need for Speed, attualmente in pausa dopo la tiepida accoglienza riservata a Need for Speed Heat e NFS Hot Pursuit Remastered. Ne sapremo di più nelle prossime ore.