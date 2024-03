Tomb Raider 1-3 Remastered si aggiorna: ora gira a 4K e 120fps su PS5

Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti per Tomb Raider 1-3 Remastered, la raccolta che include le versioni rimasterizzate in alta definizione dei primi tre capitoli della famosissima serie con protagonista Lara Croft. A tal proposito, l'ultima patch migliora notevolmente l'esperienza per i giocatori PlayStation 5.

La più importante novità dell'aggiornamento disponibile da poche ore riguarda infatti l'introduzione di un upgrade grafico, grazie al quale i possessori della versione PS5 di Tomb Raider 1-3 Remastered possono godersi le avventure dell'archeologa non solo a 120 fotogrammi al secondo, ma anche a risoluzione 4K nativa.

Ovviamente per poter giocare in queste condizioni è fondamentale disporre di un televisore che supporti tale frequenza d'aggiornamento e abilitare l'opzione per i 120Hz nelle impostazioni della console di ultima generazione firmata Sony. Nel caso in cui doveste notare un downgrade della risoluzione, significa che la vostra TV supporta i 120Hz ma non a risoluzione 4K, quindi viene abbassata la risoluzione per consentirvi di raggiungere i 120 fotogrammi al secondo.

La patch include anche una serie di texture HD mancanti, correzioni al sistema di illuminazione e qualche fix per i bug riscontrati dai giocatori negli ultimi giorni. Prima di lasciarvi al changelog sul sito ufficiale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Tomb Raider 1-3 Remastered.

