Tomb Raider 1-3 Remastered e l'avviso all'avvio: bannata una mod per rimuoverlo

Aspyr Media ha inserito un avviso sui contenuti razzisti presenti in Tomb Raider 1-3 Remastered, volto a precisare la presenza di elementi potenzialmente offensivi presenti nei giochi originali e non rimossi per volere degli sviluppatori nelle edizioni rimasterizzate. E una mod che cancellava tale disclaimer ha avuto vita breve.

Il portale Nexus Mods ha infatti rimosso la mod per PC pubblicata dall'utente welintron che serviva appunto per avviare la raccolta senza la comparsa dell'avviso. Andandola a cercare sul noto sito attraverso l'apposita barra di ricerca la mod non compare più in alcun modo, lasciando spazio soltanto a qualche creazione amatoriale volta a perfezionare la resa tecnica dei giochi della Collection.

Non sono chiari i motivi per cui Nexus Mods abbia deciso di eliminare tale contenuto visto che il portale sembra aver agito silenziosamente e senza alcuna comunicazione. Sembra tuttavia che, prima di essere bannata, la mod abbia suscitato reazioni contrastanti all'interno della community, con diversi commenti dai toni accessi rivolti contro il suo autore.

In ogni caso, se ancora non avete acquistato la raccolta, non perdetevi la nostra recensione di Tomb Raider 1-3 Remastered nella quale abbiamo analizzato a fondo il ritorno in veste rinnovata delle prime tre iconiche avventure con protagonista Lara Croft.