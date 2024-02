Tomb Raider 1-3 Remastered: c'è su Game Pass ed esiste in edizione fisica?

Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft esce il 14 febbraio 2024 su PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC Windows. Ma è disponibile anche su Xbox Game Pass e PC Game Pass oppure no?

Purtroppo al momento la risposta è no, Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft non è scaricabile da Game Pass al day one e dunque al lancio non troverete il gioco sul servizio in abbonamento Microsoft o su altri servizi analoghi come PlayStation Plus.

Questo non vuol dire ovviamente che Tomb Raider I-III Remastered non possa arrivare su Xbox Game Pass, PlayStation Plus Essential, Extra, Premium o PC Game Pass in futuro dopo il lancio. Al day one l'unico modo per giocare con le riedizioni dei primi tre giochi di Tomb Raider è quello di acquistare la raccolta in formato digitale, dal momento che una versione fisica non sembra essere prevista.

Anche in questo caso, la situazione non è chiarissima, ad oggi il gioco non è disponibile per il preordine in versione scatolata presso i principali rivenditori come Amazon e GameStop ma non è escluso che Aspyr possa realizzare l'edizione fisica di Tomb Raider 1-3 Remastered in futuro, magari in collaborazione con un partner come Limited Run Games.