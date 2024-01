Tomb Raider 1-3 Remastered: grafica e controlli aggiornati, modalità foto e tante sorprese

Aspyr Media ha rivelato una serie di nuovi interessanti dettagli su Tomb Raider 1-3 Remastered, la raccolta che ripropone le prime tre avventure di Lara Croft in versione rimasterizzata, in arrivo il 14 febbraio su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Aspyr Media ha avuto a che fare con la saga di Tomb Raider sin dal 1998, anno in cui pubblica Tomv Raider II per Mac, in seguito la compagnia lancerà sulla stessa piattaforma anche Tomb Raider, Tomb Raider III, Tomb Raider The Last Revelation, Tomb Raider Chronicles e Tomb Raider The Angel of Darkness.

Un amore incondizionato quello di Aspyr nei confronti della celebre archeologa, l'obiettivo di Tomb Raider I-III Remastered è quello di proporre un perfetto mix tra modernità e tradizione, rinnovando ma senza stravolgere.

Per quanto riguarda il comparto tecnico, la trilogia mantiene inalterato il fascino dei giochi originali, pur presentando una grafica più pulita e lo stesso vale per il gameplay, che gode di alcune interessanti aggiunte ma di poche modifiche sostanziali.

Rinnovati anche i controlli, ora ispirati a Tomb Raider Legend, Anniversary e Underworld, in particolare per quanto riguarda la gestione della telecamera e dei movimenti di Lara. In ogni caso è sempre possibile accedere ai controlli originali dal menu impostazioni.

Tra le novità legate al gameplay si segnala la barra della salute dei boss, mentre a livello estetico Aspyr ha aggiornato gli sprite 2D dei menu dei kit medici e delle munizioni con modelli di oggetti 3D. Sono stai aggiunti più di 200 Trofei e Obiettivi da sbloccare... e sì, anche una ricompensa dopo aver chiuso il maggiordomo nella cella frigorifera. Aspyr ha poi annunciato la presenza della modalità foto, la possibilità di passare alla grafica originale o a quella moderna tramite le impostazioni, nuovi modelli poligonali ed effetti luminosi in tempo reale.

Infine, il servizio clienti della compagnia avrebbe confermato il doppiaggio italiano per Tomb Raider II e Tomb Raider III in aggiunta ai sottotitoli nella nostra lingua, mentre il primo Tomb Raider ha audio in inglese e testi in italiano.