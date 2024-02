Tomb Raider 1-3 Remastered è già invaso da Nude Mod per Lara Croft

Neanche il tempo di uscire e Tomb Raider I-III Remastered può già contare su numerose Nude Mod per PC, mod il cui utilizzo viene spiegato molto chiaramente dal nome e che ci sembra superfluo sottolineare.

Nel caso di Tomb Raider I-III Remastered era assolutamente inevitabile l'arrivo di contenuti del genere, quasi come forma di rievocazione storica per il gioco che ha di fatto inventato le Nude Mod, o almeno le ha rese estremamente popolari. Su Nexus Mods e siti simili potete trovarne in grandi quantità, nel caso dovessero interessarvi.

Vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Tomb Raider 1-3 Remastered dove il buon Alessandro Bruni testimonia il discreto lavoro svolto per riportare in vita le prime tre avventure di Lara Croft, che oggi però soffrono di diversi problemi legati al gameplay e in generale alle meccaniche di gioco, piuttosto legnose e abbastanza datate.

Trattandosi di una remaster e non di un remake, non c'era evidentemente la volontà di aggiornare questo aspetto, limitandosi ad una ripulita al comparto grafico e all'aggiunta del Photo Mode e di altre opzioni grafiche. In ogni caso per i nostalgici si tratta di una raccolta interessante e chissà che Aspyr non possa dare vita ad una seconda raccolta con Tomb Raider Chronicles, The Last Revelations e il controverso Tomb Raider The Angel of Darkness.