Tomb Raider 1-3 Remastered, pronti alla caccia di platini? Ci saranno oltre 270 trofei!

Siamo vicini al momento della riscoperta di grandi avventure con Tomb raider 1-3 Remastered dopo che sono stati svelati i primi dettagli sul peso e sulla data di pre-load per la versione su console casalinghe Sony. Però, quest'oggi sono giunte altre informazioni sull'atteso lavoro targato Aspyr: Tomb Raider 1-3 Remastered avrà oltre 270 trofei.

Tale dato giunge direttamente dalle pagine del noto portale videoludico Insider-Gaming il quale ha riportato, come di consueto, la lista di tutti i trofei disponibili per alcuni dei più importanti progetti videoludici in arrivo sul mercato. Da quanto emerso, sappiamo che i tre capitoli di Tomb Raider 1-3 Remastered conterranno ben 272 trofei ottenibili nel corso delle tre iconiche avventure. Tomb raider 1-3 ha promesso grafica e controlli aggiornati, insieme a tante altre sorprese, ma la presenza di tutti questi traguardi da raggiungere sarà una delle più grandi novità per i cacciatori di trofei.

Ma come saranno suddivisi i trofei? Secondo la fonte sopracitata, i giocatori potranno ottenere:

100 trofei in Tomb Raider 1 (97 di bronzo, 2 d'argento ed il platino);

90 trofei in Tomb Raider 2 (86 di bronzo, 3 d'argento ed il platino finale);

82 trofei in Tomb Raider 3 (71 di bronzo, 10 d'argento ed il platino).

Tomb Raider 1-3 Remastered regalerà una dose massiccia di divertimento ai fan, ma soprattutto ai Trophy Hunters che si cimenteranno in una sfida alquanto ardua. Siete contenti per quanto emerso in rete, a distanza di poco dal lancio della collection?