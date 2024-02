Tomb Raider 1-3 Remastered, pronti a riscoprire grandi avventure? Peso e pre-load su PS

Febbraio non è soltanto il mese di avventure videoludiche inedite, bensì anche il periodo di riscoperte dal passato: Tomb Raider 1-3 Remastered arriverà con grafica e controlli aggiornati, insieme a tante altre sorprese per i fan della prima ora e per chiunque volesse recuperare tre gemme dedicate alle avventure della leggendaria Lara Croft.

Mancano pochi giorni al debutto di Tomb Raider 1-3 Remastered su tutte le piattaforme e, nel frattempo, continuano a sopraggiungere maggiori dettagli dalla rete per l'attesa collection: dopo aver visto se Tomb Raider 1-3 Remastered sarà su Game Pass e se uscirà in edizione fisica, l'account X di PlayStation Game Size ha rivelato quanto peserà e quando sarà disponibile al pre-load la collection dei tre capitoli. Manca davvero poco per poter rimettere le mani su Tomb Raider I + Unfinished Business, Tomb Raider II + Golden Mask e Tomb Raider III + The Lost Artifact.

Secondo quanto riportato dalla fonte, Tomb Raider 1-3 Remastered pesa 7.365 GB su PlayStation 4 e 3.963 GB su PlayStation 5. Come di consueto, tale dato è aggiornato alla versione 1.01/1.000.001; perciò, non è da escludere a priori che i ragazzi di Aspyr (team di sviluppo alle prese con la rimasterizzazione) possa rilasciare un'ulteriore patch correttiva. Il pre-load del gioco sarà invece disponibile dal 12 febbraio. Mancano quindi meno di due settimane al lancio delle tre avventure originali di Lara Croft in una nuova veste tecnica, così come bisogna attendere poco più di una settimana (9 giorni, per l'esattezza) per procedere con il download anticipato dei titoli.