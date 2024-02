Tomb Raider 1-3 Remastered, sorpresa: il glitch del Maniero Croft diventa un Trofeo!

La caccia ai Platini e ai Trofei di Tomb Raider 1-3 Remastered su PlayStation, come pure agli Obiettivi Sbloccabili su Xbox, passerà anche per un celebre glitch. Una delle tante attività da svolgere nella Remastered coinvolge infatti il caro, vecchio 'bug del muro' dei capitoli d'esordio di Tomb Raider.

A rendere noto questo piccolo grande 'omaggio' di Aspyr Media ai fan di lunga data dell'odissea interattiva di Lara Croft è l'utente "HappyCatClub" che, dalle pagine del suo profilo TikTok, conferma il ritorno del 'bug del muro' di Lara Croft 2 che consente ai giocatori di raggiungere il tetto del Maniero Croft saltando da un angolo in un punto specifico all'esterno della villa.

La riproposizione di questo glitch storico nella Remastered di Tomb Raider 1-3 lo trasforma in un vero e proprio easter egg, nonché un'attività ingame funzionale al completamento degli obiettivi sbloccabili in funzione, appunto, del Trofeo o dell'Achievement acquisito una volta compiuta questa 'azione nostalgica'.

In calce alla notizia trovate la clip che mostra il punto esatto dove compiere i salti necessari per raggiungere il tetto del Maniero Croft e riuscire a ottenere il relativo Trofeo o Obiettivo Sbloccabile, ma prima vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Tomb Raider 1-3 Remastered, tanta nostalgia ma che fatica.