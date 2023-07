Tomb Raider 1 vs Tomb Raider 2 vs Tomb Raider 3: qual è il più bello?

I primi Tomb Raider hanno fatto la storia dei videogiochi, presentandoci Miss Croft, un personaggio diventato simbolo di un’era, e un gameplay unico che ha saputo tenerci incollati con arrampicate, enigmi e combattimenti all’ultimo sangue. Ma qual è il preferito dal pubblico?

Basandoci sui punteggi registrati su Metacritic, di seguito trovate la classifica che ne risulta. Dopo il confronto fra Tomb Raider Reborn vs Rise of the Tomb Raider vs Shadow of the Tomb Raider, vediamo in ordine di gradimento come si posizionano i primi tre Tomb Raider degli anni Novanta.

Tomb Raider 3

Tomb Raider 3, che ad oggi conserva un posto speciale nel cuore di moltissimi fan, è tra primi tre capitoli della saga il meno apprezzato, dimostrandosi fanalino di coda con un punteggio di 76, complice forse il suo level design, giudicato da molti particolarmente ostile verso il giocatore e non troppo innovativo. Ciò nonostante, quest’avventura di Lara ha saputo regalarci tantissime nuove e meravigliose location, consentendoci di viaggiare liberamente in più zone per poi convergere nell’ultima avventura in Antartide nella ricerca di preziosi e antichi manufatti.

Tomb Raider 2

Tomb Raider 2, uno dei più amati di sempre dalla community, è il primo doppiato in italiano. Elda Olivieri presterà la sua voce a Lara Croft e per moltissimi anni a venire e la sua interpretazione del personaggio ci farà compagnia per lungo tempo, contribuendo a rendere l’archeologa un’icona anche in Italia. Tomb Raider 2 ripropone il sistema a blocchi tipico della serie e impreziosisce il gameplay con un look della protagonista più definito, una colonna sonora veramente degna di nota e ambientazioni indimenticabili come la Grande Muraglia o Venezia. Si piazza al secondo posto con 85 punti. Menzione d'onore alla possibilità, per la prima volta, di poter chiudere il maggiordomo nel freezer.

Tomb Raider 1

In cima al podio, con un punteggio di 91, non poteva che esserci il primo Tomb Raider dell’intera saga, quello da cui tutto è cominciato. In questo titolo del 1996, che per l’epoca si dimostrò del tutto rivoluzionario, conoscemmo per la prima volta il personaggio di Lara Croft. Il gioco non era ancora doppiato in italiano, ma lo sarà a partire dal secondo episodio, e successivamente è stato omaggiato con un remake in Tomb Raider Anniversary, sviluppato da Crystal Dynamics (anche se in verità era in sviluppo anche una versione di Core Design). Quest’avventura, è il caso di dirlo, si è rivelata indimenticabile e ha segnato un’era nel mondo videoludico.