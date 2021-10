Tomb Raider 25th Anniversary: il titolo compare sul sito UK di Square-Enix

Nello sterminato leak di NVIDIA GeForce Now che ha anticipato numerosi dei titoli poi effettivamente annunciati da publisher e software house (tra cui anche GTA The Trilogy - The Definitive Edtition e God of War per PC), è incluso un prodotto intitolato semplicemente "Tomb Raider 25th Anniversary".

Come potete osservare raggiungendo questo indirizzo, Tomb Raider 25th Anniversary non è affiancato da alcuna data di lancio, e tra le poche informazioni riportate abbiamo soltanto delle news generiche relative al 25° anniversario della serie ed un trailer di Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, raccolta dell'ultimo trittico di avventure dedicate a Lara Croft già pubblicata su PC e conosole lo scorso marzo.

Potrebbe dunque trattarsi di un semplice riferimento al bundle, a cui mancano alcune specifiche informazioni sul sito. Tuttavia, questo non sembra giustificare la presenza di Tomb Raider 25th Anniversay all'interno del leak di NVIDIA GeForce Now che, come detto, ha già anticipato correttamente l'arrivo di diversi titoli sul mercato. Che si tratti di un nuovo capitolo, di un remake o semplicemente della raccolta succitata, vi consigliamo di essere estremamente prudenti al riguardo ed attendere eventuali interventi da parte di Square-Enix.

Di recente è emerso online un video leak che ha mostrato in azione Tomb Raider Ascension, il reboot dalle tinte horror che non ha mai visto la luce.