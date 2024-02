Tomb Raider 4 Remastered: sequel in arrivo? Spunta un indizio

nel corso degli ultimi giorni, Tomb Raider 1-3 Remastered ha ottenuto un discreto successo tra gli appassionati, che dopo aver rigiocato le prime tre avventure dell'archeologa più famosa del mondo videoludico non vedono l'ora di poter rivivere anche i successivi viaggi. A tal proposito, un indizio nascosto nelle Remastered fa riferimento a TR4.

In uno dei giochi facenti parte del pacchetto, infatti, è possibile imbattersi in un radar con alcune coordinate scritte nell'angolo in basso a destra. Alcuni fan hanno deciso di analizzare questi numeri, scoprendo che tra queste vi sono anche le coordinate di Giza, una delle principali ambientazioni del quarto capitolo. Per gli appassionati, quindi, si tratterebbe di un chiaro riferimento al fatto che anche Tomb Raider 4 Remastered vedrà la luce prossimamente, subendo un trattamento simile a quello ricevuto dai primi tre capitoli.

Se gli sviluppatori dovessero seguire la medesima strada intrapresa col primo pacchetto, il suo successore includerà altri tre capitoli rimasterizzati, ossia Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles e Tomb Raider: The Angel of Darkness.

In attesa di poter scoprire quale sarà la prossima mossa del team di sviluppo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Tomb Raider 1-3 Remastered.