Quanto vale Tomb Raider? 88 milioni di copie vendute, 100 milioni dall'accordo Microsoft

Con la vendita di Tomb Raider e altre IP ad Embracer Group, Square Enix ha rinunciato ad un patrimonio di proprietà intellettuali storiche, che hanno segnato i ricordi di milioni di videogiocatori.

Con l'ufficializzazione dell'accordo, il CEO di Embracer Group ha tenuto una conferenza digitale, nella quale ha illustrato i punti chiave dell'acquisizione. Nel corso dell'evento, il dirigente ha reso noto che nella sua intera esistenza, la serie di Tomb Raider ha venduto circa 88 milioni di copie di giochi AAA. Di queste, circa 38 milioni fanno capo alla più recente trilogia, che ha realizzato un reboot della saga dell'eroica archeologa Lara Croft, nata nel 1996. A questi valori, si aggiungono le performance realizzate dalle declinazioni mobile del mondo di Tomb Raider, con oltre 58 milioni di download per giochi a pagamento.



Per farsi un'idea del valore attribuito dagli attori dell'industria videoludica alla serie, è inoltre possibile citare un dato relativo al debutto di Rise of the Tomb Raider. Sul proprio profilo LinkedIn, Fabien Rossini, ex Business Development Director presso Square Enix Montreal, ha infatti quantificato in 100 milioni di dollari il valore dell'accordo di esclusività temporale del titolo stretto dal team con Microsoft. Il dato ha attirato l'attenzione del pubblico solamente in seguito all'annuncio del nuovo accordo tra Square Enix ed Embracer Group: circostanza che ha ora spinto Rossini a rimuovere il riferimento dal proprio profilo LinkedIn.



Nelle ultime ore, stanno emergendo le ragioni della vendita di Eidos, Crystal Dynamis e Square Enix Montréal.