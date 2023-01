Tomb Raider: Amazon ne avrebbe comprato i diritti per 600 milioni di dollari, per un rumor

Alla fine dello scorso anno è arrivata conferma che Tomb Raider Next sarà prodotto da Amazon Games, conferma della natura multipiattaforma del nuovo episodio sviluppato da Crystal Dynamics. Ma gli interessi del colosso dell'e-commerce verso le avventure di Lara Croft potrebbero spingersi ben oltre la produzione del prossimo gioco.

Stando infatti ad un rumor che ha iniziato a diffondersi in rete, sembra che Amazon abbia acquistato i diritti del franchise di Tomb Raider per un totale di 600 milioni di dollari, prendendone così il controllo al posto di Embracer Group, il colosso dell'industria videoludica a cui Crystal Dynamics è oggi legata. La voce parte dal portale Fellowship of Fans, che in un passaggio di un articolo incentrato sul futuro dei diritti legati al franchise de Il Signore degli Anelli riporta quanto segue:

"Embracer Group ha venduto i suoi diritti su Tomb Raider ad Amazon con un affare che, possiamo rivelarvi in esclusiva, è costato circa 600 milioni di dollari, divenendo così il secondo acquisto più grande di Amazon dopo l'acquisizione dei diritti televisivi de Gli Anelli del Potere".

Sebbene Fellowship of Fans lo riporti come propria esclusiva, è bene comunque sottolineare che finora nessuno dei diretti interessati, da Amazon ad Embracer Group passando per Crystal Dynamics, ha confermato ufficialmente la notizia, che dunque per il momento va presa con le pinze.

Quanto emerso sarebbe però in linea con altri rumor legati alla serie con protagonista Lara Croft, che vedono Amazon al lavoro su un altro gioco legato a nuovi film e serie tv di Tomb Raider, in aggiunta al già confermato Tomb Raider Next. Non resta che attendere maggiori chiarimenti nel prossimo futuro.