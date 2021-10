Tomb Raider: tutti gli annunci di Square Enix per i 25 anni della serie di Lara Croft

Partono ufficialmente le celebrazioni per i 25 anni di Tomb Raider! Square Enix, Crystal Dynamics e Eidos Montreal festeggiano questa importante ricorrenza svelando tutte le sorprese che hanno in serbo da qui ai prossimi mesi per i fan di Lara Croft e delle sue avventure.

Le iniziative organizzate da Square Enix sono davvero tante: partiamo allora dalla tornata di salti a tema Tomb Raider che sta già avendo luogo su Steam, Humble Bundle, Green Man Gaming, GOG.com, Square Enix Store, PS Store e Xbox Store, con sconti fino all'89% su tutti i videogiochi, i pacchetti aggiuntivi e le espansioni dell'epopea action adventure di Lara Croft.

Dall'1 al 14 novembre, Crystal Dynamics e Prime Gaming offriranno Rise of the Tomb Raider gratis su PC per tutti gli iscritti ad Amazon Prime. L'altra sorpresa riguarda la collaborazione tra Crystal Dynamics e Feral Interactive per portare Lara Croft and The Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris su Nintendo Switch.

Di particolare interesse è poi l'annuncio della partecipazione al progetto mobile di Tomb Raider Reloaded delle tre doppiatrici "storiche" in lingua inglese di Lara Croft insieme alla già confermata Keeley Hawes, ossia Shelley Bond, Judith Gibbins e Jonell Elliott. Le celebrazioni per i 25 anni di Tomb Raider proseguiranno con una nuova serie anime su Netflix curata da Powerhouse Animation (lo studio dietro a Castlevania, He-Man and the Masters of the Universe e Blood of Zeus). La serie si andrà a collocare cronologicamente dopo gli eventi della trilogia reboot di Tomb Raider iniziata nel 2013 dal gioco omonimo e conclusasi nel 2018 con Shadow of the Tomb Raider.

Nel 2022, i fan della serie avranno poi due nuovi modi di vivere il gioco nel mondo reale attraverso le attrazioni di Tomb Raider: The LIVE Experience che verranno allestite a Londra da Little Lion Entertainment, oltre ad una esibizione curata dal museo Storyworld che farà il suo debutto a Groninga, nei Paesi Bassi. Ma non è tutto.

Square Enix e Crystal Dynamics hanno voluto ripagare la community con varie iniziative di beneficenza: per onorare le donne di talento che hanno portato in vita Lara Croft negli anni, sono stati donati 25.000 dollari all'International Rescue Committee e 20.000 dollari a nome di Camilla Luddington a Women for Women International.

Quanto al futuro videoludico della serie di Lara Croft, Square Enix e Crystal Dynamics promettono di offrire molto presto degli aggiornamenti sui prossimo capitolo dell'avventura di Tomb Raider.