Gli sviluppatori di Tomb Raider sono al lavoro su un progetto next gen?

Le voci di corridoio relative ad un prossimo annuncio della cosiddetta "Next Gen" si sono fatte decisamente più insistenti negli ultimi giorni. Ad aggiungere benzina sul fuoco giunge ora un annuncio di lavoro pubblicato da Crystal Dynamics.

La figura ricercata dalla casa di sviluppo della serie Tomb Raider è quella di Lead Software Engineer. A renderla di particolare rilievo è il riferimento, nell'elenco dei requisiti richiesti, al possesso di esperienza su console di attuale e di prossima generazione. Tale riferimento ad una "next gen" risulta piuttosto insolito, in quanto in altri annunci dello stesso genere la compagnia ha sempre fatto esplicito riferimento alle sole Playstation 4 ed XBox One.

Non viene menzionato il titolo a cui la figura professionale ricercata dovrebbe dedicarsi, ma sembra ragionevole presumere che questo possa essere il vociferato "The Avengers Project", al quale Crystal Dynamics, forte di una recente espansione, starebbe lavorando.

Questo particolare annuncio, unito alle recente conferma da parte di casa Sony della necessità di lanciare un hardware di nuova generazione, potrebbe addirittura far pensare alla possibilità che alcuni dev-kit della futura Playstation 5 siano già stati distribuiti ad alcune case di sviluppo.

E voi cosa ne pensate? State aspettando con ansia la "next-gen"? Cosa vorreste dalle nuove generazioni di console?