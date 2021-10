Tomb Raider Ascension, gameplay del prototipo: la serie di Lara Croft si tinge d'horror

Inizialmente, il reboot di Tomb Raider aveva caratteristiche horror: scopriamo insieme il gameplay di Tomb Raider Ascension, il capitolo più oscuro della saga action adventure di Lara Croft che, però, non ha mai visto la luce.

Emerso a sorpresa nell'ultimo video confezionato da Crystal Dynamics per festeggiare i 25 anni di Lara Croft, Tomb Raider Ascension è una demo che gli sviluppatori californiani hanno realizzato per sondare le potenzialità di un reboot a tinte oscure della serie.

Il progetto di Ascension avrebbe dovuto assumere i contorni di un survival horror ispirato a Resident Evil e ad avventure dal più ampio "respiro esplorativo" come Shadow of the Colossus. Nonostante l'esperimento portato avanti da Crystal Dynamics non abbia sortito gli effetti sperati, alcune idee elaborate nel prototipo sono state riprese nel reboot ufficiale di Tomb Raider del 2013, come le atmosfere oscure di alcune sezioni dell'avventura e l'approccio adottato da Lara Croft in diversi frangenti del gameplay.

Sempre al lavoro svolto in Ascension si sono rifatti successivamente gli autori statunitensi nel tratteggiare i contorni del perimetro ludico, narrativo e artistico dei DLC di Rise of the Tomb Raider dall'impronta horror decisamente più marcata. E questo, per tacere delle possibili sorprese previste giovedì con gli annunci sul futuro di Tomb Raider promessi da Square Enix per i 25 anni della serie di Lara Croft.